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В Петербурге задержали участника одиночного пикета в поддержку крымских татар

Воскресенье, 18 ноября 2018, 18:11

Полиция Санкт-Петербурга задержала активиста Евгения Тарасова, который проводил одиночный пикет в поддержку крымских татар.

Как сообщает русская служба Радио Свобода, Тарасов стоял на углу Невского проспекта и Садовой улицы, держа в руках плакат о том, что крымские татары испытывают притеснения в аннексированном Крыму.

По данным "ОВД-Инфо", очевидцы инцидента говорят, что формально активиста задержали за отказ показать паспорт.

Тарасов является участником бессрочной акции в поддержку крымских татар под названием "Стратегия-18". Авторы названия выбрали эту цифру за того, что сталинская депортация крымских татар началась 18 мая 1944 года. "Стратегия-18" ежемесячно проходит в центре Санкт-Петербурга с 18 ноября 2016 года.

Позже стало известно, что полиция доставила в одно из отделений города еще одного участника бессрочной акции - Дмитрия Дорохина. Причина его задержания неизвестна.

Позже сайт "ОВД-Инфо" сообщил, что, по информации "Группы помощи задержанным", обоих активистов отпустили из отдела полиции без протоколов.

Темы: Росcиякрымские татары
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