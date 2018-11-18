Екс-командира "Східного корпусу" Ширяєва побили в Харкові

У неділю ввечері в харківському спорткомплексі "Локомотив" сталася бійка між колишнім командиром роти Нацполіції "Східний корпус", засновником однойменного громадського руху Олегом Ширяєвим і представниками Національного корпусу.

Про це повідомив у Facebook сам Ширяєв, пише "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я відвідав "Локомотив", де проходить Чемпіонат України з боксу. В приміщенні до мене підійшли представники Національного корпусу і почали погрожувати, після чого затіяли бійку", - писав Ширяєв.

За його словами, в числі нападників були глава міжобласного об'єднання "Нацкорпус" у східних регіонах "Терен Схід" Максим Жорін, начальник харківського штабу Нацкорпусу Костянтин Немічев і ще кілька людей.

Ширяєв також опублікував фото, на якому видно, що у нього підбите око, перев'язана голова, а по обличчю тече кров.

Адвокат Ширяєва Олексій Кучер підтвердив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" інформацію про конфлікт.

"Наскільки мені відомо, конфлікт був. Після нього Олег був доставлений до лікарні швидкої і невідкладної допомоги", - сказав Кучер.

Водночас у поліції Харківської області повідомили, що до Холодногірського відділу поліції надійшла заява від 32-річного чоловіка про те, що невідомі нанесли йому тілесні ушкодження.

Подія сталася 18 листопада близько 18-00 на території спорткомплексу на вулиці Великій Панасівській.

"Потерпілий із забоями був доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - повідомили в поліції.

Інформація про подію зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання щодо її кваліфікації за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Разом з тим, керівник прес-служби "Нацкорпусу" Роман Чернишев заявив Громадському, що поки не коментує цей інцидент, бо 19 листопада буде опублікована офіційна заява "Національного корпусу".

Як пише "Інтерфакс-Україна", Ширяєв був виключений з Нацкорпусу у вересні 2017 року.

В кінці травня 2018 року Нацкорпус опублікував заяву, в якій стверджував, що ГО "Східний корпус" є "черговим політтехнологічним проектом Банкової і СБУ, покликаним дискредитувати і дробити правий рух в Україні", а також звинувачував Ширяєва і його організацію в рейдерських атаках на бізнес, контрабанді і т.д.

У відповідь Ширяєв назвав Нацкорпус "проектом МВС", заявив, що не поділяє його переконання, а також заявив про особистий конфлікт з лідером Нацкорпусу Андрієм Білецьким через смерть одного із засновників "Азова" Ярослава Бабича.

13 вересня 2018 року Ширяєв був затриманий після проведення слідчих дій у зв'язку з конфліктом через елеватор в с.Занки Харківської області. Йому було оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України. Крім того, Ширяєву інкримінується ч.1 ст.294 та ч.2 ст. 347 (активна участь в масових заворушеннях, що супроводжувалися погромами, знищенням і пошкодженням майна, спробою захоплення будівлі, навмисне пошкодження майна працівника правоохоронного органу шляхом підпалу) КК України.

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Олег Бех пояснив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна", що мова йде про напад на будинок начальника Краснокутського райвідділу Національної поліції в грудні 2015р. Тоді після мітингу, в якому брали участь місцеві жителі і представники громадської організації Громадянський корпус "Азов", незадоволені роботою поліції, зокрема, з розслідування зґвалтування та вбивства 15-річної дівчинки, частина учасників попрямували спочатку до будинку відстороненого від виконання обов'язків начальника Краснокутського РВ НП, вибили там вікна, звалили паркан і стали кидати "коктейлі Молотова". Потім вони пішли до дому його заступника, де діяли аналогічно.

14 вересня Київський райсуд Харкова обрав Ширяєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

11 жовтня Харківський апеляційний суд відмовився змінити запобіжний захід Ширяєву.

8 листопада слідчий суддя Київського райсуду Харкова Наталія Єфименко винесла рішення про продовження запобіжного заходу Ширяєву у вигляді тримання під вартою. При цьому вона визначила суму застави в розмірі 1 млн. 4 тис. 340 грн.

12 листопада після внесення застави Ширяєв вийшов із СІЗО.