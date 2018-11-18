Экс-командира "Схидного корпуса" Ширяева избили в Харькове

В воскресенье вечером в харьковском спорткомплексе "Локомотив" произошла драка между бывшим командиром роты Нацполиции "Схидный корпус", основателем одноименного общественного движения Олегом Ширяевым и представителями Национального корпуса.

Об этом сообщил в Facebook сам Ширяев, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я посетил "Локомотив", где проходит Чемпионат Украины по боксу. В помещении ко мне подошли представители Национального корпуса и начали угрожать, после чего затеяли драку", - писал Ширяев.

По его словам, в числе нападавших были глава межобластного объединения "Нацкорпус" в восточных регионах "Терен Схид" Максим Жорин, начальник харьковского штаба Нацкорпуса Константин Немичев и еще несколько человек.

Ширяев также опубликовал фото, на котором видно, что у него подбит глаз, перевязана голова, а по лицу течет кровь.

Адвокат Ширяева Алексей Кучер подтвердил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" информацию о конфликте.

"Насколько мне известно, конфликт был. После него Олег был доставлен в больницу скорой и неотложной помощи", - сказал Кучер.

В то же время, в полиции Харьковской области сообщили, что в Холодногорский отдел полиции поступило заявление от 32-летнего мужчины о том, что неизвестные нанесли ему телесные повреждения.

Событие произошло 18 ноября около 18-00 на территории спорткомплекса на улице Большой Панасовской.

"Пострадавший с ушибами был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - сообщили в полиции.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о ее квалификации по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем, руководитель пресс-службы "Нацкорпуса" Роман Чернышев заявил Громадському, что пока не комментирует этот инцидент, потому что 19 ноября будет опубликовано официальное заявление "Национального корпуса".

Как пишет "Интерфакс-Украина", Ширяев был исключен из Нацкорпуса в сентябре 2017 года.

В конце мая 2018 года Нацкорпус опубликовал заявление, в котором утверждал, что ОО "Схидный корпус" является "очередным политтехнологическим проектом Банковой и СБУ, призванным дискредитировать и дробить правое движение в Украине", а также обвинял Ширяева и его организацию в рейдерских атаках на бизнес, контрабанде и т.д.

В ответ Ширяев назвал Нацкорпус "проектом МВД", заявил, что не разделяет его убеждения, а также заявил о личном конфликте с лидером Нацкорпуса Андреем Билецким из-за смерти одного из основателей "Азова" Ярослава Бабича.

13 сентября 2018 года Ширяев был задержан после проведения следственных действий в связи с конфликтом из-за элеватора в с.Занки Харьковской области. Ему было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины. Кроме того, Ширяеву инкриминируется ч.1 ст.294 и ч.2 ст. 347 (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением и повреждением имущества, попыткой захвата здания, умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа путем поджога) УК Украины.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех пояснил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", что речь идет о нападении на дом начальника Краснокутского райотделения Национальной полиции в декабре 2015г. Тогда после митинга, в котором участвовали местные жители и представители общественной организации Гражданский корпус "Азов", недовольные работой полиции, в частности, по расследованию изнасилования и убийства 15-летней девочки, часть участников направились сначала к дому отстраненного от выполнения обязанностей начальника Краснокутского РО НП, выбили там окна, свалили забор и стали бросать "коктейли Молотова". Затем они пошли к дому его заместителя, где действовали аналогично.

14 сентября Киевский райсуд Харькова избрал Ширяеву меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

11 октября Харьковский апелляционный суд отказался изменить меру пресечения Ширяеву.

8 ноября следственный судья Киевского райсуда Харькова Наталья Ефименко вынесла решение о продлении меры пресечения Ширяеву в виде содержания под стражей. При этом она определила сумму залога в размере 1 млн. 4 тыс. 340 грн.

12 ноября после внесения залога Ширяев вышел из СИЗО.