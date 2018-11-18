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Активістки Femen спробували зірвати акцію прихильників диктатора Франко у Мадриді

Неділя, 18 листопада 2018, 23:54

Три активістки руху Femen увірвалися в натовп людей, які зібралися 18 листопада у Мадриді з нагоди роковин смерті колишнього диктатора Іспанії Франсіско Франко. Поліція запобігла сутичці між натовпом та активістками.

Про це повідомляє газета El Mundo.

На грудях активісток Femen були написи "легальний фашизм - національна ганьба", на їхніх спинах були написи "Стоп 20N".

Як пише газета, поліції вдалося швидко ізолювати учасниць Femen від агресивно налаштованого проти них натовпу і уникнути зіткнень.

Прихильники Франсіско Франко щороку в найближчу до 20 листопада неділю урочисто відзначають річницю смерті диктатора Франсіско Франко.

У їхніх рядах ця дата має усталену назву 20N (de noviembre), оскільки 20 литопада не лише помер Франко, а й був страчений (у 1936 році) Хосе Антоніо Прімо де Рівера, засновник націоналістичної партії "Фаланж Еспаньола".

Цьогорічні акції пройшли на тлі планів іспанського уряду ексгумувати та перепоховати останки диктатора. Сім'я Франко і противники ексгумації вважають, що це рішення є політичною маніпуляцією.

Як повідомлялось, 11 листопада три активістки Femen кинулись назустріч кортежу президента США Дональда Трампа, який прямував Єлисейськими полями в Парижі на церемонію відзначення 100-річчя перемир’я перед завершенням Першої світової війни.

Теми: Іспаніяакції
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