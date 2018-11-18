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Активистки Femen попытались сорвать акцию сторонников диктатора Франко в Мадриде

Воскресенье, 18 ноября 2018, 23:54

Три активистки движения Femen ворвались в толпу людей, собравшихся 18 ноября в Мадриде по случаю годовщины смерти бывшего диктатора Испании Франсиско Франко. Полиция предотвратила столкновения между толпой и активистками.

Об этом сообщает газета El Mundo.

На груди активисток Femen были надписи "легальный фашизм - национальный позор", на их спинах были надписи "Стоп 20N".

Как пишет газета, полиции удалось быстро изолировать участниц Femen от агрессивно настроенной против них толпы и избежать столкновений.

Сторонники Франко ежегодно в ближайшее до 20 ноября воскресенье торжественно отмечают годовщину смерти диктатора Франсиско Франко.

В их рядах эта дата имеет устойчивое название 20N (de noviembre), поскольку 20 нобяря не только умер Франко, но и был казнен (в 1936 году) Хосе Антонио Примо де Ривера, основатель националистической партии "Фаланж Эспаньола".

Нынешние акции прошли на фоне планов испанского правительства эксгумировать и перезахоронить останки диктатора. Семья Франко и противники эксгумации считают, что это решение является политической манипуляцией.

Как сообщалось, 11 ноября три активистки Femen бросились навстречу кортежу президента США Дональда Трампа, который следовал по Елисейским полям в Париже на церемонию празднования 100-летия перемирия перед завершением Первой мировой войны.

Темы: Испанияакции
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