Трамп планує звільнити кількох високопосадовців Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмірковує над заміною кількох високопоставлених співробітників, у тому числі на вищому рівні в адміністрації та міністерствах.

Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

"Є 4-5 посад, щодо яких я думаю. Можливо, все закінчиться двома кадровими перестановками", - розповів глава Білого дому.

Зокрема, він згадав, що є ймовірність відставки міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен.

Трамп не задоволений її реагуванням щодо ситуації на кордоні з Мексикою, куди почали прибувати групи "каравану мігрантів".

"Я дуже шаную її. Вона дуже розумна. Я хочу, щоб вона стала більш жорсткою", - заявив Трамп.

При цьому президент США зазначив, що Нільсен "має шанс" продовжити працювати на своїй посаді.

Крім цього, Трамп натякнув на можливе звільнення глави адміністрації Джона Келлі.

Водночас американський президент зауважив, що той все ще може залишитися в адміністрації до 2020 року.

Зазначається, що Трамп дав негативну оцінку заступниці радника з питань нацбезпеки Мірі Рікардел, про можливу відставку якої в Білому домі оголосили минулого тижня.

"Я зустрівся з Мірою два дні тому, і ми збираємося її перемістити", - сказав глава Білого дому.

Він розвіяв чутки, що може висунути кандидатуру Рікардел на посаду постійного представника США при ООН.

"Вона не дуже дипломатична, але вона талановита", - додав Трамп.