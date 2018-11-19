Трамп планирует уволить нескольких высокопоставленных сотрудников Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что раздумывает над сменой нескольких высокопоставленных сотрудников, в том числе на высшем уровне в администрации и министерствах.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Есть 4-5 должностей, насчет которых я думаю. Возможно, все закончится двумя кадровыми перестановками", - рассказал глава Белого дома.

В частности, он упомянул, что существует вероятность отставки министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

Трамп не удовлетворен ее реагированием на ситуацию на границе с Мексикой, куда начали прибывать группы "каравана мигрантов".

"Я очень уважаю ее. Она очень умная. Я хочу, чтобы она была куда жестче", - заявил Трамп.

При этом президент США отметил, что Нильсен "имеет шанс" продолжить работать на своей должности.

Кроме этого, Трамп намекнул на возможное увольнение главы администрации Джона Келли.

В то же время американский президент отметил, что он все еще может остаться в администрации до 2020 года.

Отмечается, что Трамп дал негативную оценку заместителю советника по нацбезопасности Мири Рикардел, о возможной отставке которой в Белом доме объявили на прошлой неделе.

"Я встретился с Мирой два дня назад, и мы собираемся ее переместить", - сказал глава Белого дома.

Он развеял слухи, что может выдвинуть кандидатуру Рикардел на должность постоянного представителя США при ООН.

"Она не очень дипломатична, но она талантлива", - добавил Трамп.