Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп планирует уволить нескольких высокопоставленных сотрудников Белого дома

Понедельник, 19 ноября 2018, 01:15
Трамп планирует уволить нескольких высокопоставленных сотрудников Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что раздумывает над сменой нескольких высокопоставленных сотрудников, в том числе на высшем уровне в администрации и министерствах.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Есть 4-5 должностей, насчет которых я думаю. Возможно, все закончится двумя кадровыми перестановками", - рассказал глава Белого дома.

В частности, он упомянул, что существует вероятность отставки министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

Трамп не удовлетворен ее реагированием на ситуацию на границе с Мексикой, куда начали прибывать группы "каравана мигрантов".

"Я очень уважаю ее. Она очень умная. Я хочу, чтобы она была куда жестче", - заявил Трамп.

При этом президент США отметил, что Нильсен "имеет шанс" продолжить работать на своей должности.

Кроме этого, Трамп намекнул на возможное увольнение главы администрации Джона Келли.

В то же время американский президент отметил, что он все еще может остаться в администрации до 2020 года.

Отмечается, что Трамп дал негативную оценку заместителю советника по нацбезопасности Мири Рикардел, о возможной отставке которой в Белом доме объявили на прошлой неделе.

"Я встретился с Мирой два дня назад, и мы собираемся ее переместить", - сказал глава Белого дома.

Он развеял слухи, что может выдвинуть кандидатуру Рикардел на должность постоянного представителя США при ООН.

"Она не очень дипломатична, но она талантлива", - добавил Трамп.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
США
Народ Украины вдохновляет мир – Блинкен
Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Последние новости
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
Все новости...
Реклама: