Протести водіїв у Франції: уряд відмовився скасовувати нові податки на бензин

Уряд Франції відмовився скасовувати нові податки на бензин та пальне, як того вимагають протестувальники по всій країні.

Про це заявив прем’єр-міністр Франції Едуард Філіпп, передає Bloomberg.

"Ми запровадили податки на паливо не для того, аби отримувати задоволення від роздратування французів, а тому, що ми хочемо оподатковувати вуглець, а не людську працю", - підкреслив прем'єр.

За інформацією французьких ЗМІ, у неділю близько 40 тисяч протестувальників заблокували понад 150 доріг по всій Франції.

Як повідомлялось, у суботу в масштабній акції протесту "Жовті жилети" по всій країні взяли участь щонайменше 282 710 протестуючих. З 6 ранку вони блокували основні автошляхи країни та стратегічні пункти інфраструктури.

По всій Франції відбулося понад 2000 акцій протесту, сталося чимало сутичок із правоохоронцями. За останніми даними постраждали 229 людини, у тому числі шестеро отримали серйозні травми.

Раніше в уряді заявили, що не відмовляться від фіскальної політики та політики щодо навколишнього середовища, яка передбачає збільшення акцизу на пальне, зокрема, дизель, для стимулювання переходу на екологічно чисті автомобілі.

Рейтинг президента Франції Еммануеля Макрона на тлі протестів впав до рекордно низького рівня.