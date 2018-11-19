Протесты водителей во Франции: правительство отказалось отменять новые налоги на бензин

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Понедельник, 19 ноября 2018, 02:54

Правительство Франции отказался отменять новые налоги на бензин и топливо, как того требуют протестующие по всей стране.

Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп, передает Bloomberg.

"Мы ввели налоги на топливо не для того, чтобы получать удовольствие от раздражения французов, а потому, что мы хотим облагать углерод, а не человеческий труд", - подчеркнул премьер.

По информации французских СМИ, в воскресенье около 40 тысяч протестующих заблокировали более 150 дорог по всей Франции.

Как сообщалось, в субботу в масштабной акции протеста "Желтые жилеты" по всей стране приняли участие не менее 282 710 протестующих. С 6 утра они блокировали основные автодороги страны и стратегические пункты инфраструктуры.

По всей Франции бфли организованы более 2000 акций протеста, произошло немало столкновений с правоохранителями. По последним данным, пострадали 229 человека, в том числе шестеро получили серьезные травмы.

Ранее в правительстве заявили, что не откажутся от фискальной политики и политики в отношении окружающей среды, которая предусматривает увеличение акциза на топливо, в частности, дизель, для стимулирования перехода на экологически чистые автомобили.

Рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня на фоне протестов.

Темы: Франция акции
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