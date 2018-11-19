Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху очолив міністерство оборони країни

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху офіційно вступив на посаду мінстра оборони країни.

Про це він повідомив у неділю у телезверненні до нації, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я вперше вступаю на посаду міністра оборони. Знаю, що роблю це, коли є багато критики на адресу політики держави у сфері безпеки", - зазначив Нетаньяху.

Він закликав своїх партнерів по коаліції "зробити відповідальну справу заради Ізраїлю" і підтримати його.

"Зараз ми перебуваємо в одному з найскладніших періодів у сфері безпеки. В цей період не можна розвалювати уряд, не можна проводити вибори.

Я сподіваюся, що всі наші коаліційні партнери проявлять відповідальність і не будуть домагатися відставки уряду", - додав він.

Під час виступу Нетаньяху згадав про свій військовий досвід в елітному оперативному підрозділі "Сайерет Маткаль".

Крім цього, політик пообіцяв докласти зусиль щодо забезпечення безпеки на півдні країни в умовах ракетних обстрілів ізраїльської території бойовиками ХАМАС із сектора Газа.

Попередній міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман оголосив про свою відставку 14 листопада. - таким чином він висловив протест проти припинення бойових дій щодо палестинських бойовиків у секторі Гази.

Ліберман також закликав якомога швидше провести в країні дострокові парламентські вибори.