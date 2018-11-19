Премьер Израиля Нетаньяху возглавил министерство обороны страны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально вступил в должность министра обороны страны.

Об этом он сообщил в воскресенье в телеобращении к нации, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я впервые вступаю в должность министра обороны. Знаю, что делаю это, когда есть много критики в адрес политики государства в сфере безопасности", - отметил Нетаньяху.

Он призвал своих партнеров по коалиции "сделать ответственное дело ради Израиля" и поддержать его.

"Сейчас мы находимся в одном из самых сложных периодов в сфере безопасности. В этот период нельзя разваливать правительство, нельзя проводить выборы.

Я надеюсь, что все наши коалиционные партнеры проявят ответственность и не будут добиваться отставки правительства", - добавил он.

Во время выступления Нетаньяху вспомнил о своем военном опыте в элитном оперативном подразделении "Сайерет Маткаль".

Кроме этого, политик пообещал приложить усилия по обеспечению безопасности на юге страны в условиях ракетных обстрелов израильской территории боевиками ХАМАС из сектора Газа.

Предыдущий министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил о своей отставке 14 ноября. - таким образом он выразил протест против прекращения боевых действий в отношении палестинских боевиков в секторе Газа.

Либерман также призвал как можно скорее провести в стране досрочные парламентские выборы.