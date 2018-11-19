Трамп назвав своїм найскладнішим рішенням налагодження відносин з КНДР

11 переглядів
Понеділок, 19 листопада 2018, 06:34

Президент США Дональд Трамп заявив, що найважче рішення, яке він ухвалив на президентському посту, стосувалося налагодження відносин з Північною Кореєю.

Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, з Північною Кореєю було дуже складно", - підкреслив Трамп, відповідаючи на питання, яке найсерйозніше рішення йому довелося прийняти за час свого правління.

Глава Білого дому згадав, що попередній президент США Барак Обама у розмові з ним називав проблему КНДР найсерйознішою для Вашингтона.

Але, за словами Трампа, він дуже задоволений тим, як у результаті стали розвиватися відносини Сполучених Штатів і Північної Креї. Він також згадав зустріч лідером КНДР Кім Чен Ином, яка пройшла 12 червня цього року у Сінгапурі.

Пізніше Трамп заявляв, що планує нову зустріч з Кім Чен Ином "в якийсь момент на початку наступного (2019 - ред.) року".

Теми: Трамп США КНДР
powered by lun.ua
По темі
Трамп планує звільнити кількох високопосадовців Білого дому 19 листопада 2018, 02:15
Трамп заявив, що не хоче слухати аудіозапис у справі вбивства Хашоггі 19 листопада 2018, 00:17
Трамп розповів, як дав відповіді на питання спецпрокурора Мюллера 17 листопада 2018, 01:38
Усі новини
Головні новини
В ПА НАТО засудили втручання Росії у вибори та референдуми
Трамп планує звільнити кількох високопосадовців Білого дому
МЗС: Прояви нетерпимості й насильства неприпустимі
OVERTIME: ГОЛОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ
Усі новини
Лайфхаки

7 шляхів скоротити кількість спиртного у своєму житті

Досвід

Як 75-літня жінка проводить безкоштовні заняття з фітнесу у Кропивницькому