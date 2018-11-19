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Трамп назвав своїм найскладнішим рішенням налагодження відносин з КНДР

Понеділок, 19 листопада 2018, 05:34

Президент США Дональд Трамп заявив, що найважче рішення, яке він ухвалив на президентському посту, стосувалося налагодження відносин з Північною Кореєю.

Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, передає "Інтерфакс-Україна".

"Так, з Північною Кореєю було дуже складно", - підкреслив Трамп, відповідаючи на питання, яке найсерйозніше рішення йому довелося прийняти за час свого правління.

Глава Білого дому згадав, що попередній президент США Барак Обама у розмові з ним називав проблему КНДР найсерйознішою для Вашингтона.

Але, за словами Трампа, він дуже задоволений тим, як у результаті стали розвиватися відносини Сполучених Штатів і Північної Кореї. Він також згадав зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка пройшла 12 червня цього року у Сінгапурі.

Пізніше Трамп заявляв, що планує нову зустріч з Кім Чен Ином "в якийсь момент на початку наступного (2019 - ред.) року".

Теми: ТрампСШАКНДР
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