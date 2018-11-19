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Трамп назвал своим самым сложным решением налаживание отношений с КНДР

Понедельник, 19 ноября 2018, 05:34

Президент США Дональд Трамп заявил, что самое трудное решение, которое он принял на президентском посту, касалось налаживания отношений с Северной Кореей.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News, передает "Интерфакс-Украина".

"Да, с Северной Кореей было очень сложно", - подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос, какое серьезное решение ему пришлось принять за время своего правления.

Глава Белого дома вспомнил, что предыдущий президент США Барак Обама в разговоре с ним называл проблему КНДР самой серьезной для Вашингтона.

Но, по словам Трампа, он очень доволен тем, как в результате стали развиваться отношения Соединенных Штатов и Северной Кореи. Он также вспомнил встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая прошла 12 июня этого года в Сингапуре.

Позже Трамп заявлял, что планирует новую встречу с Ким Чен Ыном "в какой-то момент в начале следующего (2019 - ред.) года".

Темы: ТрампСШАКНДР
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