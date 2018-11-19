У НАТО засудили керченський міст і дії Росії в Азовському морі

Комітет Парламентської асамблеї НАТО з питань цивільного виміру та безпеки вважає незаконними і небезпечними дії Росії в Азовському морі.

Про це йдеться в його резолюції, повідомила голова делегації депутат Ірина Фріз у Facebook.

"У резолюції до доповіді Лорда Джоплінга "Протидія гібридним загрозам Росії" враховано новий параграф, який було внесено нашою делегацією", – зазначила вона.

"Його зміст такий: засуджуючи незаконне будівництво керченського мосту Росією, а також політику Росії щодо вибіркової відмови в доступі та безпідставного затримання українських та міжнародних суден в Азовському морі, сильно занепокоєні новими загрозами безпеці, економіці та екології в цьому регіоні", – уточнила Фріз.

Вона повідомила, що комітет з питань цивільного виміру та безпеки ПА НАТО ухвалив цю резолюцію одностайно.

Lord Jopling

В останні місяці російські прикордонники дедалі частіше зупиняють українські судна в Азовському морі нібито для перевірки.

Україна вважає, що Росія намагається перекрити доступ суден до українських портів, фактично захопивши ще й Азовське море.