В НАТО осудили керченский мост и действия России в Азовском море

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Понедельник, 19 ноября 2018, 09:01

Комитет Парламентской ассамблеи НАТО по вопросам гражданского измерения и безопасности считает незаконными и опасными действия России в Азовском море.

Об этом говорится в его резолюции, сообщила глава делегации депутат Ирина Фриз в Facebook.

"В резолюции к докладу Лорда Джоплинга "Противодействие гибридным угрозам России" учтен новый параграф, который был внесен нашей делегацией", – отметила она.

"Его смысл таков: осуждая незаконное строительство керченского моста Россией, а также политику России в отношении избирательного отказа в доступе и безосновательного задержания украинских и международных судов в Азовском море, очень обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономике и экологии в регионе", – уточнила Фриз.

Она сообщила, что комитет по вопросам гражданского измерения и безопасности ПА НАТО принял эту резолюцию единогласно.

Lord Jopling
Lord Jopling

В последние месяцы российские пограничники все чаще останавливают украинские суда в Азовском море якобы для проверки.

Украина считает, что Россия стремится перекрыть доступ судов в украинские порты, фактически захватив еще и Азовское море.

Темы: Азовское море Росcия Керчь Крым НАТО
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