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Прем’єр Польщі попередив про загрозу нового нападу Путіна через "Північний потік-2"

Понеділок, 19 листопада 2018, 08:48

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький гостро розкритикував західні корпорації за співпрацю з РФ у будівництві "Північного потоку-2", попередивши про загрозу нового нападу Путіна.

Із критикою він виступив у неділю в Гамбурзі на конференції FOTAR2018, присвяченій майбутньому трансатлантичних відносин, повідомляє портал Money.pl.

"Німецькі політики стверджують, що "Північний потік-2" - це бізнес-проект, але ніхто у це не вірить… Уявіть собі, що може трапитися, якщо українська газотранспортна система стане непотрібною. Що зупинить Владіміра Путіна від походу на Київ?", - запитує прем'єр-міністр Польщі.

Моравецький розкритикував співпрацю західних корпорацій з Росією для реалізації "Північного потоку-2". Як він зазначив, європейці платять Росії за газ великі гроші, які та витрачає на озброєння, а потім просять Америку про захисну парасольку від Росії.

"Чи є логіка в цій процедурі?", - підкреслив прем'єр-міністр, цитуючи слова Владіміра Леніна, що "капіталісти продадуть навіть мотузку, на якій вони будуть повішені".

Моравецький виступив за розширення мережі терміналів скрапленого природного газу, підкреслюючи, що у Польщі такі вже є.

 Європейська правда

Теми: РосіяПольща
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