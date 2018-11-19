Прем’єр Польщі попередив про загрозу нового нападу Путіна через "Північний потік-2"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький гостро розкритикував західні корпорації за співпрацю з РФ у будівництві "Північного потоку-2", попередивши про загрозу нового нападу Путіна.

Із критикою він виступив у неділю в Гамбурзі на конференції FOTAR2018, присвяченій майбутньому трансатлантичних відносин, повідомляє портал Money.pl.

"Німецькі політики стверджують, що "Північний потік-2" - це бізнес-проект, але ніхто у це не вірить… Уявіть собі, що може трапитися, якщо українська газотранспортна система стане непотрібною. Що зупинить Владіміра Путіна від походу на Київ?", - запитує прем'єр-міністр Польщі.

Моравецький розкритикував співпрацю західних корпорацій з Росією для реалізації "Північного потоку-2". Як він зазначив, європейці платять Росії за газ великі гроші, які та витрачає на озброєння, а потім просять Америку про захисну парасольку від Росії.

"Чи є логіка в цій процедурі?", - підкреслив прем'єр-міністр, цитуючи слова Владіміра Леніна, що "капіталісти продадуть навіть мотузку, на якій вони будуть повішені".

Моравецький виступив за розширення мережі терміналів скрапленого природного газу, підкреслюючи, що у Польщі такі вже є.

Європейська правда