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Премьер Польши предупредил об угрозе нового нападения Путина из-за "Северного потока-2"

Понедельник, 19 ноября 2018, 08:48

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал западные корпорации за сотрудничество с РФ в строительстве "Северного потока-2", предупредив об угрозе нового нападения Путина.

С критикой он выступил в воскресенье в Гамбурге на конференции FOTAR2018, посвященной будущему трансатлантических отношений, сообщает портал Money.pl.

"Немецкие политики утверждают, что Nord Stream-2 - это бизнес-проект, но никто в это не верит... Представьте себе, что может случиться, если украинская газотранспортная система станет ненужной. Что остановит Владимира Путина от похода на Киев?" - спрашивает премьер-министр Польши.

Моравецкий раскритиковал сотрудничество западных корпораций с Россией для реализации "Северного потока-2". Как он отметил, европейцы платят России за газ большие деньги, которые та тратит на вооружение, а потом просят Америку о защитном зонтике от России.

"Есть логика в этой процедуре?" - подчеркнул премьер-министр, цитируя слова Владимира Ленина, что "капиталисты продадут даже веревку, на которой они будут повешены".

Моравецкий выступил за расширение сети терминалов сжиженного природного газа, подчеркивая, что в Польше такие уже есть.

Европейская правда

Темы: РосcияПольша
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