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Кияни перекрили дорогу на Зоологічній, бо у них майже місяць немає тепла

Понеділок, 19 листопада 2018, 09:27

У столиці мешканці вулиці Зоологічної перекрили проїжджу частину дороги через відсутність опалення.

Про це 19 листопада повідомляє "112 Україна".

Акцію мітингувальники назвали попереджувальною і пообіцяли протестувати кожен день, поки в їх квартири не дадуть тепло.

За їхніми словами, в будинках № 4, 6, 8, 12 на Зоологічній відсутнє опалення з 24 жовтня.

Комунальні служби пояснюють це тим, що на лінії сталася аварія і проводяться ремонтні роботи. 

 
фото: 112 Україна

У Facebook група dtp.kiev.ua пише, що з боку вулиці Дегтярівська, проспекту Перемоги утворився затор. Протестувальники пропускають тільки швидкі.

Також канал повідомляє, що між протестуючими і водієм однієї з машин, який не зміг їх об'їхати, сталася сутичка, а обурена пасажирка авто облила мітингувальників кавою.

На місце прибув наряд патрульної поліції.

Українська правда

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Теми: теплокомуненергоКиївопалення
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