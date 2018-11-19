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Киевляне перекрыли дорогу на Зоологической, потому что у них почти месяц нет тепла

Понедельник, 19 ноября 2018, 09:27

В столице жители улицы Зоологической перекрыли проезжую часть  дороги из-за отсутствия отопления.

Об этом 19 ноября сообщает "112 Украина".

Акцию митингующие назвали предупредительной и пообещали протестовать каждый день, пока в их квартиры не дадут тепло.

По их словам, в домах № 4, 6, 8, 12 на Зоологической отсутствует отопление с 24 октября.

Коммунальные службы объясняют это тем, что на линии произошла авария и проводятся ремонтные работы.

 
ФОТО: 112 УКРАЇНА

В Facebook группа dtp.kiev.ua пишет, что со стороны улицы Дегтяревская, проспекта Победы образовался затор. Пропускают только скорые.

Также канал сообщает, что между протестующими и водителем одной из машин, который не смог их объехать, произошла стычка, а возмущенная пассажирка авто облила митингующих кофе. 

На место прибыл наряд патрульной полиции.

Украинская правда
Темы: теплокоммунэнергоКиевотопление
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