Киевляне перекрыли дорогу из-за отсутствия тепла

51 просмотр
Понедельник, 19 ноября 2018, 10:27

В столице жители улицы Зоологической перекрыли проезжую часть  дороги из-за отсутствия отопления.

Об этом 19 ноября сообщает "112 Украина".

Акцию митингующие назвали предупредительной и пообещали протестовать каждый день, пока в их квартиры не дадут тепло.

По их словам, в домах № 4, 6, 8, 12 на Зоологической отсутствует отопление с 24 октября.

Коммунальные службы объясняют это тем, что на линии произошла авария и проводятся ремонтные работы.

 

В Facebook группа dtp.kiev.ua пишет, что со стороны улицы Дегтяревская, проспекта Победы образовался затор. Пропускают только скорые.

Также канал сообщает, что между протестующими и водителем одной из машин, который не смог их объехать, произошла стычка, а возмущенная пассажирка авто облила митингующих кофе. 

На место прибыл наряд патрульной полиции.

Украинская правда
Темы: теплокоммунэнерго Киев отопление
powered by lun.ua
По теме
Черкасские газовики заявили, что дать тепло Смеле не могут 15 ноября 2018, 18:09
Замерзающая Смела: в город выехала правительственная делегация 15 ноября 2018, 13:57
Гройсман о проблемах с теплом: Наведу порядок, но развяжите мне руки 14 ноября 2018, 12:50
Все новости
Главные новости
В Варфоломея сообщили, когда состоится Объединительный Собор
Курченко монополизировал экономику оккупированного Донбасса - СМИ
Климкин: Украина и США ведут переговоры о новых поставках оружия
В ПА НАТО осудили вмешательство России в выборы и референдумы
Все новости
читай!

5 книг, которые помогут сохранить здоровье

Опыт

Как и зачем украинцы едут преподавать английский иностранцам

Поиск по сайту
Архив
Весь архів