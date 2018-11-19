У Путіна відреагували на слова прем’єра Польщі про напад на Київ

Прес-секретар президента РФ Дмитрій Пєсков вважає заяву прем’єра Польщі про можливий напад Путіна на Київ у разі будівництва "Північного потоку-2" невдалою інсинуацією.

"Це невдала заява. "Північний потік - 2" - комерційно вигідний і економічно обґрунтований проект, причому він економічно привабливий не тільки для постачальника - Російської Федерації, а й для одержувачів газу в Європі, перш за все Німеччини ", - сказав представник Кремля журналістам у понеділок, повідомляє ТАСС.

"Альтернативою російському трубному газу є скраплений газ, в тому числі американський, але ця продукція дорожча, відчутно дорожча, відповідно, економіка говорить сама за себе", - додав Пєсков.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький гостро розкритикував західні корпорації за співпрацю з РФ у будівництві "Північного потоку-2", попередивши про загрозу нового нападу Путіна.

Моравецький заявив, що у разі будівництва "Північного потоку-2" українська газотранспортна система стане непотрібною, і тоді ніщо не зупинить Путіна від походу на Київ.

Європейська правда