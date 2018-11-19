У Путина отреагировали на слова премьера Польши о нападении на Киев

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Понедельник, 19 ноября 2018, 10:56

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает заявление премьера Польши о возможном нападении Путина на Киев в случае строительства "Северного потока-2" неудачной инсинуацией.

"Это неудачное заявление. "Северный поток-2" - коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект, причем он экономически привлекателен не только для поставщика - Российской Федерации, но и для получателей газа в Европе, прежде всего Германии", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник, сообщает ТАСС.

"Альтернативой российскому трубному газу является сжиженный газ, в том числе американский, но эта продукция дороже, ощутимо дороже, соответственно, экономика говорит сама за себя", - добавил Песков.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал западные корпорации за сотрудничество с РФ в строительстве "Северного потока-2", предупредив об угрозе нового нападения Путина.

Моравецкий заявил, что в случае строительства "Северного потока-2" украинская газотранспортная система станет ненужной, и тогда ничто не остановит Путина от похода на Киев.

Европейская правда

Темы: Путин Росcия газ Польша Украина
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