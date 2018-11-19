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Антициклон вистояв: На захід і в центр повернеться суха погода

Понеділок, 19 листопада 2018, 11:15

У вівторок 20 листопада дощ або дощ зі снігом очікується лише на сході України, а в середу 21 листопада – у західних та Одеській областях.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Денна температура повітря коливатиметься від -1 до 2 градусів тепла, лише на Закарпатті очікується 5-7 градусів тепла, а в анексованому Криму 7-9 градусів у вівторок і 3-5 градусів у середу.

Погода 20 листопада
Погода 20 листопада
Прогноз погоди на 21 листопада
Прогноз погоди на 21 листопада

У Києві буде від -1 до +1 градусу вдень, хмарно з проясненнями.

Синоптик Наталя Діденко повідомляє, що "найближчої ночі негода втримається на півдні та в центрі (захід попустить)".

"Завтра вдень волога погода з опадами передбачається на південному сході України, а більшість областей потраплять у зону впливу північного, скандинавського антициклону, тому якісь серйозні опади – навряд", – написала вона.

У Києві найближчими днями переважатиме погода суха прохолодна. Вночі -1-4 градуси, вдень 0+2 градуси.

"Прогнозовані циклон та несприятлива погода 21-22 листопада не змогли переважити вплив потужного антициклону. Тому дощ та сніг у столиці поки що скасовується", – наголосила Діденко.

Олена Рощенко, УП
Теми: погода
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