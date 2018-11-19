Антициклон выстоял: На запад и в центр вернется сухая погода

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Понедельник, 19 ноября 2018, 12:15

Во вторник, 20 ноября дождь или дождь со снегом ожидается лишь на востоке Украины, а в среду 21 ноября – в западных и Одесской областях.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Дневная температура воздуха будет колебаться от -1 до 2 градусов тепла, лишь на Закарпатье ожидается 5-7 градусов тепла, а в аннексированном Крыму 7-9 градусов во вторник и 3-5 градусов в среду.

Погода 20 ноября
Погода 20 ноября
Прогноз погоды на 21 ноября
Прогноз погоды на 21 ноября

В Киеве будет от -1 до +1 градуса днем, переменная облачность.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что "в ближайшую ночь непогода продержится на юге и в центре (запад попустит)".

"Завтра днем ​​влажная погода с осадками предполагается на юго-востоке Украины, а большинство областей попадут в зону влияния северного, скандинавского антициклона, поэтому какие-то серьезные осадки – вряд ли", – написала она.

В Киеве в ближайшие дни будет преобладать сухая прохладная погода. Ночью -1-4 градуса, днем ​​0+2 градуса.

"Прогнозируемые циклон и неблагоприятная погода 21-22 ноября не смогли перевесить влияние мощного антициклона. Поэтому дождь и снег в столице пока отменяются", – отметила Диденко.

Алена Рощенко, УП
Темы: погода
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