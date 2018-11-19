Екс-голові студентського самоврядування, який наразі очолює один з підрозділів Міносвіти, оголосили про підозру у привласненні 2 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

"Повідомлено про підозру колишньому голові Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Українська асоціація студентського самоврядування"", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що у 2013-2016 роках голова громадської організації подавав до банківської установи заяви про видачу коштів для відрядження студентів за кордон для участі у заходах та на підставі цієї заяви отримав кошти у сумі понад 830 тисяч гривень.

"Допитані в ході слідства студенти показали, що у відрядження не їздили та зазначені заходи взагалі не проводились", - йдеться в повідомленні.

Крім того, встановлено, що голова громадської організації подавав платіжні доручення до банку, на підставі яких з поточних рахунків організації на його власний картковий рахунок було перераховано понад 1,2 мільйона гривень.

"Дії правопорушника, який наразі обіймає посаду керівника одного з підрозділів Міністерства освіти та науки України, кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. До суду скеровано клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.