Чиновник МОН присвоил студентом 2 миллиона – прокуратура

Экс-главе студенческого самоуправления, который сейчас возглавляет одно из подразделений Минобразования, объявили о подозрении в присвоении 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

"Сообщено о подозрении бывшему председателю Всеукраинской молодежной общественной организации "Украинская ассоциация студенческого самоуправления"", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в 2013-2016 годах председатель общественной организации подавал в банковское учреждение заявления о выдаче средств для командировки студентов за границу для участия в мероприятиях и на основании этого заявления получил средства в сумме более 830 тысяч гривен.

"Допрошенные в ходе следствия студенты показали, что в командировки не ездили и указанные мероприятия вообще не проводились", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что председатель общественной организации подавал платежные поручения в банк, на основании которых с текущих счетов организации на его собственный карточный счет было перечислено более 1,2 миллиона гривен.

"Действия правонарушителя, который сейчас занимает должность руководителя одного из подразделений Министерства образования и науки Украины, квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.