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На Львівщині знайшли повішеним військового

Понеділок, 19 листопада 2018, 11:56

У місті Яворів Львівської області знайшли тіло військовослужбовця 24-ї механізованої бригади імені короля Данила.

Про це 19 листопада повідомляє прес-служба бригади у Facebook.

Військовослужбовця виявили 18 листопада в орендованій квартирі. За попередніми даними, смерть наступила внаслідок механічної асфіксії. 

Керівник прес-служби бригади Володимир Фітьо повідомив Zaxid.net, що загиблому було 24 роки.

"Це молодий військовослужбовець. Він усього півтора року на контракті і вже побував у зоні проведення АТО. Нам не відомо, чому він міг таке зробити", – сказав Фітьо.

Наразі за цим фактом проводиться розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") КК України.

Теми: ЛьвівМіноборони
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