В городе Яворов Львовской области нашли тело военнослужащего 24-й механизированной бригады имени короля Даниила.

Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

Военнослужащего обнаружили 18 ноября в арендованной квартире. По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии.

Руководитель пресс-службы бригады Владимир Фитьо сообщил Zaxid.net, что погибшему было 24 года.

"Это молодой военнослужащий. Он всего полтора года на контракте и уже побывал в зоне проведения АТО. Нам не известно, почему он мог такое сделать", - сказал Фитьо.

По данному факту проводится расследование по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") УК Украины.