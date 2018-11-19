Во Львовской области нашли повешенным военного
Понедельник, 19 ноября 2018, 11:56
В городе Яворов Львовской области нашли тело военнослужащего 24-й механизированной бригады имени короля Даниила.
Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба бригады в Facebook.
Военнослужащего обнаружили 18 ноября в арендованной квартире. По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии.
Руководитель пресс-службы бригады Владимир Фитьо сообщил Zaxid.net, что погибшему было 24 года.
"Это молодой военнослужащий. Он всего полтора года на контракте и уже побывал в зоне проведения АТО. Нам не известно, почему он мог такое сделать", - сказал Фитьо.
По данному факту проводится расследование по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") УК Украины.