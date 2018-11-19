Во Львовской области повесился военный

729 просмотров
Понедельник, 19 ноября 2018, 12:56

В городе Яворов Львовской области нашли тело военнослужащего 24-й механизированной бригады имени короля Даниила.

Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

Военнослужащего обнаружили 18 ноября в арендованной квартире. По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии.

Руководитель пресс-службы бригады Владимир Фитьо сообщил Zaxid.net, что погибшему было 24 года.

"Это молодой военнослужащий. Он всего полтора года на контракте и уже побывал в зоне проведения АТО. Нам не известно, почему он мог такое сделать", - сказал Фитьо.

По данному факту проводится расследование по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") УК Украины.

powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Украинские банки поднимают ставки по депозитам
Полиция обыскала оценщика "рюкзаков Авакова"
Янукович сможет сказать последнее слово в суде сидя или лежа
Суточная добыча газа в Украине достигла 4-летнего рекорда
Все новости
ted

TED о влиянии стресса на память

Опыт

Как и зачем украинцы едут преподавать английский иностранцам

Поиск по сайту
Архив
Весь архів