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Рада ЄС затвердила посилення Шенгенської інформаційної системи

Понеділок, 19 листопада 2018, 12:15

Шенгенська інформаційна система (SIS) буде посилена оновленими правилами, які дозволять усунути потенційні прогалини в системі і внести кілька істотних змін для зміцнення безпеки в ЄС.

Нові правила в понеділок схвалила Рада ЄС.

"Зміни сприятимуть зміцненню боротьби з тероризмом і серйозними злочинами, забезпечать високий рівень безпеки в ЄС та сприятимуть управлінню міграцією", - йдеться в повідомленні.

Рада ЄС ухвалила три положення про використання Шенгенської інформаційної системи:

- в області поліцейського і судового співробітництва у кримінальних справах;

- в області прикордонних перевірок;

- для повернення громадян третіх країн, які проживають нелегально в країнах ЄС.

Правила передбачають можливість використання зображення людини для цілей ідентифікації, зокрема, для забезпечення узгодженості процедур прикордонного контролю.

Також дозволяється включити профіль ДНК для полегшення ідентифікації зниклих без вести осіб у випадках, коли дані про відбиток пальця, фотографії або зображення особи не доступні або не підходять для ідентифікації.

У проекті правил вводяться додаткові категорії попереджень в системі, такі як попередження про невідомих підозрюваних або розшукуваних осіб і профілактичні попередження про дітей, які піддаються ризику викрадення батьками.

Правила також розширюють список об'єктів, для яких можуть бути видані попередження, включаючи фальшиві документи і об'єкти з високою вартістю ідентифікації, а також IТ-устаткування.

Крім того, введення попереджень в SIS щодо заборон на в'їзд для громадян третіх країн стає обов'язковим.

Europol зможе отримати доступ до всіх категорій даних в SIS і обмінюватися додатковою інформацією з державами-членами SIRENE Bureaux. Крім того, держави-члени повинні повідомляти Europol про будь-які звернення, коли особа запитується у зв'язку з терористичним злочином.

Європейське прикордонне і берегове агентство також буде мати доступ до категорій попередження в SIS.

Рада ЄС та Європарламент тепер мають підписати правила, але нові функції SIS в повній мірі почнуть функціонувати пізніше, коли будуть виконані всі юридичні та технічні передумови.

Європейська правда

Теми: ЄС
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