Совет ЕС утвердил усиление Шенгенской информационной системы
Шенгенская информационная система (SIS) будет усилена обновленными правилами, которые позволят устранить потенциальные пробелы в системе и внести несколько существенных изменений для укрепления безопасности в ЕС.
Новые правила в понедельник одобрил Совет ЕС.
"Изменения будут способствовать укреплению борьбы с терроризмом и серьезным преступлениям, обеспечению высокого уровня безопасности в ЕС и содействию управлению миграцией", - говорится в сообщении.
Совет ЕС принял три положения об использовании Шенгенской информационной системы:
- в области полицейского и судебного сотрудничества по уголовным делам;
- в области пограничных проверок;
- для возвращение незаконно проживающих граждан третьих стран.
Правила предусматривают возможность использования зображений человека для целей идентификации, в частности для обеспечения согласованности процедур пограничного контроля.
Также разрешается включить профиль ДНК для облегчения идентификации пропавших без вести лиц в случаях, когда данные об отпечатке пальца, фотографии или изображения лица не доступны или не подходят для идентификации.
В проекте правил вводятся дополнительные категории предупреждений в системе, такие как предупреждения о неизвестных подозреваемых или разыскиваемых лицах и профилактические предупреждения для детей, подвергающихся риску похищения родителей.
Правила также расширяют список объектов, для которых могут быть выданы предупреждения, включая фальшивые документы и объекты с высокой стоимостью идентификации, а также IТ-оборудование.
Кроме того, введение предупреждений в SIS в отношении запретов на въезд для граждан третьих стран становится обязательным.
Europol сможет получить доступ ко всем категориям данных в SIS и обмениваться дополнительной информацией с государствами-членами SIRENE Bureaux. Кроме того, государства-члены должны сообщать Europol о любых обращениях, когда лицо запрашивается в связи с террористическим преступлением.
Европейское пограничное и береговое агентство также будет иметь доступ к категориям предупреждения в SIS.