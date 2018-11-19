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Совет ЕС утвердил усиление Шенгенской информационной системы

Понедельник, 19 ноября 2018, 12:15

Шенгенская информационная система (SIS) будет усилена обновленными правилами, которые позволят устранить потенциальные пробелы в системе и внести несколько существенных изменений для укрепления безопасности в ЕС.

Новые правила в понедельник одобрил Совет ЕС.

"Изменения будут способствовать укреплению борьбы с терроризмом и серьезным преступлениям, обеспечению высокого уровня безопасности в ЕС и содействию управлению миграцией", - говорится в сообщении.

Совет ЕС принял три положения об использовании Шенгенской информационной системы:

- в области полицейского и судебного сотрудничества по уголовным делам;

- в области пограничных проверок;

- для возвращение незаконно проживающих граждан третьих стран.

Правила предусматривают возможность использования зображений человека для целей идентификации, в частности для обеспечения согласованности процедур пограничного контроля.

Также разрешается включить профиль ДНК для облегчения идентификации пропавших без вести лиц в случаях, когда данные об отпечатке пальца, фотографии или изображения лица не доступны или не подходят для идентификации.

В проекте правил вводятся дополнительные категории предупреждений в системе, такие как предупреждения о неизвестных подозреваемых или разыскиваемых лицах и профилактические предупреждения для детей, подвергающихся риску похищения родителей.

Правила также расширяют список объектов, для которых могут быть выданы предупреждения, включая фальшивые документы и объекты с высокой стоимостью идентификации, а также IТ-оборудование.

Кроме того, введение предупреждений в SIS в отношении запретов на въезд для граждан третьих стран становится обязательным.

Europol сможет получить доступ ко всем категориям данных в SIS и обмениваться дополнительной информацией с государствами-членами SIRENE Bureaux. Кроме того, государства-члены должны сообщать Europol о любых обращениях, когда лицо запрашивается в связи с террористическим преступлением.

Европейское пограничное и береговое агентство также будет иметь доступ к категориям предупреждения в SIS.

Европейская правда

Темы: ЕС
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