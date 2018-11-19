Рада ЄС підтримала проект угоди про Brexit
27 міністрів країн ЄС підтримали проект угоди про Brexit.
Про це заявив головний переговірник ЄС Мішель Барньє на брифінгу після зустрічі міністрів, повідомляє Reuters.
За його словами, міністри в цілому схвалили проект угоди, досягнутої минулого тижня.
"Ми досягли вирішального моменту у цьому процесі, ніхто не повинен забувати про прогрес, який був досягнутий у Брюсселі та Лондоні", - сказав Барньє.
"Зокрема, держави-члени підтримують проект угоди. Європейська сторона ще має прийняти рішення щодо внутрішнього процесу узгодження перехідного періоду", - додав він.
Як повідомлялося, Мішель Барньє запропонував продовжити перехідний період після виходу Великої Британії з блоку на два роки.
Нагадаємо, 14 листопада після п’ятигодинного закритого засідання кабінет міністрів Великої Британії дав згоду на затвердження угоди про Brexit, узгодженої з Брюсселем напередодні на технічному рівні.
Позачерговий саміт, присвячений завершенню роботи над угодою щодо Brexit, пройде 25 листопада.