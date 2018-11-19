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Рада ЄС підтримала проект угоди про Brexit

Понеділок, 19 листопада 2018, 13:16

27 міністрів країн ЄС підтримали проект угоди про Brexit.

Про це заявив головний переговірник ЄС Мішель Барньє на брифінгу після зустрічі міністрів, повідомляє Reuters.

За його словами, міністри в цілому схвалили проект угоди, досягнутої минулого тижня.

"Ми досягли вирішального моменту у цьому процесі, ніхто не повинен забувати про прогрес, який був досягнутий у Брюсселі та Лондоні", - сказав Барньє.

"Зокрема, держави-члени підтримують проект угоди. Європейська сторона ще має прийняти рішення щодо внутрішнього процесу узгодження перехідного періоду", - додав він.

Як повідомлялося, Мішель Барньє запропонував продовжити перехідний період після виходу Великої Британії з блоку на два роки.

Нагадаємо, 14 листопада після п’ятигодинного закритого засідання кабінет міністрів Великої Британії дав згоду на затвердження угоди про Brexit, узгодженої з Брюсселем напередодні на технічному рівні.

Позачерговий саміт, присвячений завершенню роботи над угодою щодо Brexit, пройде 25 листопада.

Європейська правда

Теми: ЄС
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