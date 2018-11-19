Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Совет ЕС поддержал проект соглашения о Brexit

Понедельник, 19 ноября 2018, 13:16

27 министров стран ЕС поддержали проект соглашения о Brexit.

Об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье на брифинге после встречи министров, сообщает Reuters.

По его словам, министры в целом одобрили проект соглашения, достигнутого на прошлой неделе.

"Мы достигли решающего момента в этом процессе, никто не должен забывать о прогрессе, который был достигнут в Брюсселе и Лондоне", - сказал Барнье.

"В частности, государства-члены поддерживают проект соглашения. Европейская сторона еще должна принять решение относительно внутреннего процесса согласования переходного периода", - добавил он.

Как сообщалось, Мишель Барнье предложил продолжить переходный период после выхода Великобритании из блока на два года.

Напомним, 14 ноября после пятичасового закрытого заседания кабинет министров Великобритании дал согласие на утверждение соглашения о Brexit, согласованного с Брюсселем накануне на техническом уровне.

Внеочередной саммит, посвященный завершению работы над соглашением по Brexit, пройдет 25 ноября.

Европейская правда

Темы: ЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
ЕС
В ЕС впервые продали больше электрокаров, чем дизельных авто
Депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС как можно быстрее передать Украине F-16
Украина может рассмотреть зеркальные меры в случае продолжения ЕС ограничений агроэкспорта
Последние новости
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
Все новости...
Реклама: