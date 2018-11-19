Совет ЕС поддержал проект соглашения о Brexit

27 министров стран ЕС поддержали проект соглашения о Brexit.

Об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье на брифинге после встречи министров, сообщает Reuters.

По его словам, министры в целом одобрили проект соглашения, достигнутого на прошлой неделе.

"Мы достигли решающего момента в этом процессе, никто не должен забывать о прогрессе, который был достигнут в Брюсселе и Лондоне", - сказал Барнье.

"В частности, государства-члены поддерживают проект соглашения. Европейская сторона еще должна принять решение относительно внутреннего процесса согласования переходного периода", - добавил он.

Как сообщалось, Мишель Барнье предложил продолжить переходный период после выхода Великобритании из блока на два года.

Напомним, 14 ноября после пятичасового закрытого заседания кабинет министров Великобритании дал согласие на утверждение соглашения о Brexit, согласованного с Брюсселем накануне на техническом уровне.

Внеочередной саммит, посвященный завершению работы над соглашением по Brexit, пройдет 25 ноября.

Европейская правда