Ведмідь напав на жінку на базі відпочинку в Харківській області

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Понеділок, 19 листопада 2018, 14:26

На Харківщині ведмідь напав на працівницю бази відпочинку, жінку госпіталізували з переломом стегна та укусом ноги.

Про інцидент, який стався у п’ятницю, повідомляє 19 листопада поліція Харківської області.

Зазначається, що на 53-річну працівницю, яка прибирала територію бази відпочинку, розташованої в смт Старий Салтів напав ведмідь, який вийшов із клітки, яку забули зачинити.

З переломом стегна та укусом  ноги жінку доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги 

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група.

Факт події зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Українська правда
Теми: Харківська область
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