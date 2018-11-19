Медведь напал на женщину на базе отдыха в Харьковской области

1444 просмотра
Понедельник, 19 ноября 2018, 14:26

На Харьковщине медведь напал на работницу базы отдыха, ее госпитализировали с переломом бедра и укусом ноги.

Об инциденте, который произошел в пятницу, сообщает 19 ноября полиция Харьковской области.

Отмечается, что на 53-летнюю работницу, которая убирала территорию базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов напал медведь, который вышел из незапертой клетки.

С переломом бедра и укусом ноги женщину доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Украинская правда
Темы: Харьковская область
powered by lun.ua
По теме
Харьковский депутат, подозреваемый в земельных махинациях, бежал в Россию 25 сентября 2018, 14:48
Суд арестовал организатора "ветеранов АТО", которые вымогали деньги у предпринимателей 16 сентября 2018, 22:29
На Харьковщине СБУ задержала преступную группировку: во время операции убит экс-участник АТО 14 сентября 2018, 05:25
Все новости
Главные новости
Националисты определились с кандидатом в президенты
В зоне ООС ранены двое военных – Минобороны
Украинские банки поднимают ставки по депозитам
Чиновник МОН присвоил студентом 2 миллиона – прокуратура
Все новости
мнение

Как оценить качество вина и не потратить лишнего

Лайфхаки

7 путей сократить количество спиртного в своей жизни

Поиск по сайту
Архив
Весь архів