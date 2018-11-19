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Медведь напал на женщину на базе отдыха в Харьковской области

Понедельник, 19 ноября 2018, 13:26

На Харьковщине медведь напал на работницу базы отдыха, ее госпитализировали с переломом бедра и укусом ноги.

Об инциденте, который произошел в пятницу, сообщает 19 ноября полиция Харьковской области.

Отмечается, что на 53-летнюю работницу, которая убирала территорию базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов напал медведь, который вышел из незапертой клетки.

С переломом бедра и укусом ноги женщину доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Украинская правда

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Темы: Харьковская область
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