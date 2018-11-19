Медведь напал на женщину на базе отдыха в Харьковской области
Понедельник, 19 ноября 2018, 13:26
На Харьковщине медведь напал на работницу базы отдыха, ее госпитализировали с переломом бедра и укусом ноги.
Об инциденте, который произошел в пятницу, сообщает 19 ноября полиция Харьковской области.
Отмечается, что на 53-летнюю работницу, которая убирала территорию базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов напал медведь, который вышел из незапертой клетки.
С переломом бедра и укусом ноги женщину доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.
Украинская правда