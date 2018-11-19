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Омелян: В Україні з'явиться 58 оновлених міжобласних автобусних маршрутів

Понеділок, 19 листопада 2018, 13:30

Міністерство інфраструктури України оголосило перший конкурс на 58 міжобласних автобусних маршрутів.

Про це у Facebook повідомив очільник відомства Володимир Омелян.

"Ми проведемо перший конкурс на 58 маршрутів за новими, прозорими правилами і за заявницьким принципом", - написав він.

"Не декілька тисяч доларів чиновнику, не маршрути і автобусні компанії чиновника, які виграють зі старими автобусами або взагалі без їх наявності у компаній, що давно на ринку і вклали не один мільйон гривень у парк, а: заповнив документи, відповідаєш усім вимогам - отримав маршрут", - пояснив міністр.

За його словами, це стане відчутним кроком на зустріч бізнесу.

Він висловив сподівання, що бізнес теж відповідально підійде до потреб своїх пасажирів у комфорті та безпеці.

"Щоб ніхто не забув, вимоги за класністю на частині маршрутів ми визначили Євро-2 і вище, і тільки сидячі місця пасажиром місткістю не менше 18 місць", - розповів Омелян.

Міністр інфраструктури додав, що на довгих маршрутах Євро-3 і вище пасажиромісткість має бути не менше 30 місць ( великі автобуси типу неоплан).

Українська правда
Теми: ОмелянМінінфраструктури
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