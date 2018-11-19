Терористи ІДІЛ торгували у Києві зброєю – СБУ

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Понеділок, 19 листопада 2018, 14:50

Співробітники Служби безпеки України блокували у Києві канал збуту зброї та боєприпасів, організований терористами "Ісламської держави".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За його даними, мешканці Центральної Азії за підробленими документами нелегально прибули в Україну після депортації з рыдної країни за зв’язки з ІДІЛ.

Одного з них затримали. Встановлено, що чоловік перебуває у розшуку на батьківщині за участь у збройних конфліктах на території інших держав та фінансування тероризму.

 

Спецслужба зафіксувала, що в Україні злочинці продали 2 пістолети та боєприпаси до них, а під час обшуків за місцями їх проживання правоохоронці вилучили чотири гранати Ф-1 та РГД-5, підроблені документи, символіку міжнародної терористичної організації та гроші від продажу зброї та боєприпасів.

 

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Операція проводилась спільно з поліцією Києва під керівництвом столичної прокуратури.

 

Українська правда
Теми: Київ тероризм зброя кримінал
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