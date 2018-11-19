Террористы ИГИЛ торговали в Киеве оружием – СБУ

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Понедельник, 19 ноября 2018, 14:50

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве канал сбыта оружия и боеприпасов, организованный террористами "Исламского государства".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По его данным, жители Центральной Азии по поддельным документам нелегально прибыли в Украину после депортации из родной страны за связи с ИГИЛ.

Одного из них задержали. Установлено, что мужчина находится в розыске на родине за участие в вооруженных конфликтах на территории других государств и за финансирование терроризма.

 

Спецслужба зафиксировала, что в Украине преступники продали 2 пистолета и патроны к ним, а во время обысков по местам их проживания правоохранители изъяли четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, поддельные документы, символику международной террористической организации и деньги от продажи оружия и боеприпасов.

 

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрали меру пресечения в виде ареста.

Операция проводилась совместно с полицией Киева под руководством столичной прокуратуры.

 

Украинская правда
Темы: Киев терроризм оружие криминал
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