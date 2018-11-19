Похолодання у столиці: киян попередили про небезпеку

Укргідрометцентр попереджає, що у вівторок, 20 листопада, на дорогах Києва буде слизько.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"20 листопада на дорогах столиці подекуди ожеледиця", - йдеться у попередженні.

За інформацією синоптиків, у вівторок у столиці хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

Аби не потрапити в аварію на слизькій дорозі, водіям радять не перевищувати швидкість та тримати безпечну дистанцію до інших авто. Крім того, їм слід уникати ризикованих маневрувань, при наближенні до пішохідних переходів знижувати швидкість до мінімуму.

Але насамперед власникам автівок радять замінити літні шини на зимові.

Пішоходам теж дали поради:

- ходити треба повільно, злегка розслабивши і зігнувши в колінах ноги. Ступати необхідно на всю підошву;

- не можна тримати руки в кишенях, ними треба розмахувати в такт ходьби, щоб краще утримати рівновагу.

- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю потрібно швидко присісти, якщо ж падіння не уникнути – необхідно напружити м’язи, згрупуватися, а доторкнувшись до землі, спробувати перекотитись.

- перебуваючи на тротуарі, треба уважно пильнувати за автомобілями – їх може занести у ваш бік;

- при перетині дороги перед автомобілем, слід враховувати, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів;

- треба обходити металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.