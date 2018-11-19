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Похолодание в столице: киевлян предупредили об опасности

Понедельник, 19 ноября 2018, 14:33

Укргидрометцентр предупреждает, что во вторник, 20 ноября, на дорогах Киева будет скользко.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"20 ноября на дорогах столицы местами гололедица", - говорится в предупреждении.

По информации синоптиков, во вторник в столице облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.

Чтобы не попасть в аварию на скользкой дороге, водителям советуют не превышать скорость и держать безопасную дистанцию до других авто. Кроме того, им следует избегать рискованных маневров, при приближении к пешеходным переходам снижать скорость до минимума.

Но прежде всего, владельцам автомобилей советуют заменить летние шины на зимние.

Пешеходам тоже дали советы:

- ходить надо медленно, слегка расслабив и согнув в коленях ноги. Ступать необходимо на всю подошву;

- нельзя держать руки в карманах, ими нужно размахивать в такт ходьбы, чтобы лучше удерживать равновесие.

- при потере равновесия во время ходьбы в гололед нужно быстро присесть, если же падения не избежать - необходимо напрячь мышцы, сгруппироваться, а прикоснувшись к земле, попробовать перекатиться.

- находясь на тротуаре, нужно внимательно следить за автомобилями - их может занести в вашу сторону;

- при пересечении дороги перед автомобилем, следует учитывать, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;

- нужно обходить металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.

Украинская правда
Темы: Киевпогода
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