Власники "євроблях" анонсували всеукраїнську акцію протесту

Громадська організація "Авто Євро Сила" запланувала на 20 листопада у 46 містах України початок безстрокової "акції громадської непокори".

Про це вона повідомляє у Facebook.

За твердженням ГО, до неї приєднаються інші громадській організації та активісти.

Зазначається, що протести триватимуть до "отримання результатів щодо питання відміни законопроектів №8487 та №8488, які були прийняті без урахування вимог громадськості, зокрема - про відміну коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу".

"Акції будуть проходити в кожній області України. За попередніми оцінками участь в акціях громадянської непокори візьмуть понад 50 000 громадян України", - наголошують активісти.

Організація у своєму повідомленні наводить повний перелік міст і навіть точних координат місць проведення акцій.

Як повідомлялося, 8 листопада Верховна Рада проголосувала за законопроект №8487, що вводить нові акцизи на розмитнення автомобілів.

Того ж дня парламент проголосував за законопроект №8488, яким вводиться обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення на митну територію України, і посилюється відповідальність за порушення митних правил.