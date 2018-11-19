Владельцы "евроблях" анонсировали всеукраинскую акцию протеста

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Понедельник, 19 ноября 2018, 16:03

Общественная организация "Авто Евро Сила" запланировала на 20 ноября в 46 городах Украины начало бессрочной "акции гражданского неповиновения".

Об этом она сообщает в Facebook.

По утверждению ГО, к ней присоединятся и другие общественной организации и активисты.

Отмечается, что протесты будут продолжаться до "получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности - об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза".

"Акции будут проходить в каждой области Украины. По предварительным оценкам участие в акциях гражданского неповиновения примут более 50 000 граждан Украины", - подчеркивают активисты.

Как сообщалось, 8 ноября Верховная Рада проголосовала за законопроект №8487, который вводит новые акцизы на растаможку автомобилей.

В тот же день парламент проголосовал за законопроект №8488, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

Украинская правда
Темы: авто акции митинги
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