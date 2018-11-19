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Луценко: У нас є матеріали на 20 нардепів, які беруть незаконно компенсацію на житло

Понеділок, 19 листопада 2018, 15:39

Генпрокурор Юрій Луценко не виключає, що найближчим часом може вносити нові подання на народних депутатів, зокрема, на тих, хто незаконно отримує грошову компенсацію на житло у Києві.

Про це він сказав після засідання регламентного комітету, відповідаючи на питання, чи готуються нові подання на нардепів.

"Я оголошу про подання, коли підпишу їх після експертизи юридичного департаменту. Однак раз я вже сьогодні депутатам проанонсував, то скажу і вам, що сьогодні в ГПУ – і наскільки я знаю, і в САП – є матеріали, по яких у нас буде досить складна ситуація. Це понад 20 народних депутатів, які отримують компенсацію за житло, маючи при цьому житло в Києві та в зоні 30 кілометрів", - сказав Луценко.

Він додав, що зі свого "депутатського життя" пам’ятає, що депутати не найбідніші люди.

"(Ті, хто бере незаконно компенсацію – ред.) належать фактично майже до всіх фракцій. Тому як буде (збиратися - ред.) кворум комітету з їхньою необхідністю утримуватися від голосування через конфлікт інтересів, перебуваючи в одній фракції з фігурантом, мені важко сказати. Доведеться ходити або по одному, або відразу виходити до зали Верховної Ради", - сказав Луценко.

Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, що 170 народних депутатів отримують державну компенсацію на оренду житла в Києві, із них 120 задекларували мільйони заощаджень, а щонайменше 25 мають житло у столиці чи елітному передмісті.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураЛуценкоВерховна Радажитло
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