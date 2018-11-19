Луценко: У нас є матеріали на 20 нардепів, які беруть незаконно компенсацію на житло

Генпрокурор Юрій Луценко не виключає, що найближчим часом може вносити нові подання на народних депутатів, зокрема, на тих, хто незаконно отримує грошову компенсацію на житло у Києві.

Про це він сказав після засідання регламентного комітету, відповідаючи на питання, чи готуються нові подання на нардепів.

"Я оголошу про подання, коли підпишу їх після експертизи юридичного департаменту. Однак раз я вже сьогодні депутатам проанонсував, то скажу і вам, що сьогодні в ГПУ – і наскільки я знаю, і в САП – є матеріали, по яких у нас буде досить складна ситуація. Це понад 20 народних депутатів, які отримують компенсацію за житло, маючи при цьому житло в Києві та в зоні 30 кілометрів", - сказав Луценко.

Він додав, що зі свого "депутатського життя" пам’ятає, що депутати не найбідніші люди.

"(Ті, хто бере незаконно компенсацію – ред.) належать фактично майже до всіх фракцій. Тому як буде (збиратися - ред.) кворум комітету з їхньою необхідністю утримуватися від голосування через конфлікт інтересів, перебуваючи в одній фракції з фігурантом, мені важко сказати. Доведеться ходити або по одному, або відразу виходити до зали Верховної Ради", - сказав Луценко.

Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, що 170 народних депутатів отримують державну компенсацію на оренду житла в Києві, із них 120 задекларували мільйони заощаджень, а щонайменше 25 мають житло у столиці чи елітному передмісті.