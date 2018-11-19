Луценко: У нас есть материалы на 20 нардепов, которые берут незаконно компенсацию на жилье

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Понедельник, 19 ноября 2018, 16:39

Генпрокурор Юрий Луценко не исключает, что в ближайшее время может вносить новые представления на народных депутатов, в частности, на тех, кто незаконно получает денежную компенсацию на жилье в Киеве.

Об этом он сказал после заседания регламентного комитета, отвечая на вопрос, готовятся ли новые представления на нардепов.

"Я объявлю о представлениях, когда подпишу их после экспертизы юридического департамента. Однако раз я уже сегодня депутатам проанонсировал, то скажу и вам, что сегодня в ГПУ – и насколько я знаю, и в САП – есть материалы, по которым у нас будет достаточно сложная ситуация. Это более 20 народных депутатов, которые получают компенсацию за жилье, имея при этом жилье в Киеве и в зоне 30 километров ", - сказал Луценко. 

Он добавил, что со своей "депутатской жизни" помнит, что депутаты не самые бедные люди.

"(Те, кто берет незаконно компенсацию – ред.) входят фактически почти во все фракции. Поэтому как будет (собираться – ред.) кворум комитета с их необходимостью воздерживаться от голосования из-за конфликта интересов, находясь в одной фракции с фигурантом, мне трудно сказать. Придется ходить или по одному, или сразу выходить в зал Верховной Рады", - сказал Луценко.   

Напомним, ранее журналисты установили, что 170 народных депутатов получают государственную компенсацию на аренду жилья в Киеве, из них 120 задекларировали миллионы сбережений, а минимум 25 владеют жильем в столице или элитном пригороде.

Ирина Балачук, УП
Темы: Генпрокуратура Луценко Верховная Рада жилье
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