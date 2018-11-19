Луценко про Єніна: Я не збирався його усувати

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що і не збирався усувати від роботи на час розслідування свого заступника Євгена Єніна, який підписав документи про екстрадицію з України в Росію інгуша Тимура Тумгоєва.

Про це він сказав після засідання регламентного комітету 19 листопада.

"А чому він має бути відсторонений? Хто казав? Я казав? Якщо я буду відстороняти всіх заступників, кого хочуть відсторонити ті чи інші люди в інтернеті, то боюсь, що ГПУ залишиться без жодного прокурора", - сказав він.

Луценко додав, що дана ситуація "дуже проста" – Єнін є заступником з міжнародних зв’язків.

"І в дні, коли відбувалося службове розслідування про законність підстав для екстрадиції Тумгоєва, (Єнін - ред.) працював як мінімум в 3 чи 4 країнах, пов’язаних з правовими допомогами по поверненню коштів, арештів коштів, екстрадиції тощо. Тому паралізувати його роботу – тим більше що він жодним чином не впливає на генінспекцію, яка проводила його перевірку, – я не збирався", - сказав Луценко.

Він також розповів, що до службової перевірки генінспекції були залучені 3 активістів, яких "надали люди, пов’язані з Тумгоєвим".

"Одного з них поліція затримала за підозрою у розбійному нападі, то залишилось двоє. Це затримання ніяким чином не пов’язане з предметом розгляду генінспекції. Двоє – це друг (позивний – ред.) Червень і журналіст Бутусов. Вони будуть ознайомлені з матеріалами інспекції", - сказав Луценко.

Разом з тим він додав, що висновок інспекції свідчить, що документів, які б підтверджували участь Тумгоєва в АТО, немає.

"Згідно з висновком, ні один з службових посадових осіб МВС, СБУ, ГПУ, відповідних обласних підрозділів не був повідомлений про ймовірну учать Тумгоєва у військових діях. Ба більше – жодних підтверджень, крім двох добровольців, про те, що він там був декілька днів у минулому і цьому році, ми не здобули. Жодних документальних підтверджень також не знайдено", - підсумував Луценко.

Нагадаємо, у вересні за запитом Федеральної служби безпеки РФ Генпрокуратура України екстрадувала інгуша Тимура Тумгоєва до Росії.

Але у ЗМІ з'явилися обурені заяви, що Тумгоєв брав участь в антитерористичній операції на сході України і його не можна було видавати окупанту.

У ГПУ заявили, що інгуш ніколи не служив в АТО.

Вранці 17 вересня під ГПУ влаштували акцію протесту проти екстрадиції Тумгоєва.

20 вересня генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "службова недбалість", яка могла привести до помилкової екстрадиції в РФ Тумгоєва.