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Луценко про Енина: Я и не собирался его устранять

Понедельник, 19 ноября 2018, 16:23
Луценко про Енина: Я и не собирался его устранять

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что и не собирался отстранять от работы на время расследования своего заместителя Евгения Енина, который подписал документы об экстрадиции из Украины в Россию ингуша Тимура Тумгоева.

Об этом он сказал после заседания регламентного комитета 19 ноября.

"А почему он должен быть отстранен? Кто сказал? Я сказал? Если я буду отстранять всех заместителей, кого хотят отстранить те или иные люди в интернете, то боюсь, что ГПУ останется без единого прокурора", - сказал он.

Луценко добавил, что данная ситуация "очень простая" – Енин является его заместителем по международным связям.

"И в дни, когда происходило служебное расследование о законности оснований для экстрадиции Тумгоева, (Енин – ред.) работал как минимум в 3 или 4 странах, связанных с правовой помощью по возврату средств, арестах средств, экстрадиции и тому подобное. Поэтому парализовать его работу – тем более что он никоим образом не влияет на генинспекцию, которая проводила его проверку, – я не собирался", - сказал Луценко.

Он также рассказал, что к служебной проверке генинспекции были привлечены 3 активистов, которых "предоставили люди, связанные с Тумгоевим".

"Одного из них полиция задержала по подозрению в разбойном нападении, то осталось двое. Это задержание никак не связано с предметом рассмотрения генинспекции. Двое – это друг (позывной – ред.) Червень и журналист Бутусов. Они будут ознакомлены с материалами инспекции", - сказал Луценко.

Вместе с тем он добавил, что заключение инспекции свидетельствует, что документов, подтверждающих участие Тумгоева в АТО, нет.

"Согласно заключению, ни один из служебных должностных лиц МВД, СБУ, ГПУ, соответствующих областных подразделений не был уведомлен о возможном участии Тумгоева в военных действиях. Более того – никаких подтверждений, кроме двух добровольцев, о том, что он там был несколько дней в прошлом и этом году, мы не получили. Никаких документальных подтверждений также не найдено", - подытожил Луценко.

Напомним, в сентябре по запросу Федеральной службы безопасности РФ Генпрокуратура Украины экстрадировала ингуша Тимура Тумгоева в Россию.

Но в СМИ появились возмущенные заявления, что Тумгоев принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины и его нельзя было выдавать оккупантам.

В ГПУ заявили, что ингуш никогда не служил в АТО.

Утром 17 сентября под ГПУ пришли митингующие с протестом против экстрадиции Тумгоева.

20 сентября генпрокуратура открыла уголовное производство по статье "служебная халатность", которая могла привести к ошибочной экстрадиции в РФ Тумгоева.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ЛуценкоГенпрокуратураРосcия
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