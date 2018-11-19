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Путін пригрозив США заходами у відповідь на вихід з "ракетного" договору

Понеділок, 19 листопада 2018, 19:55

Президент Росії Володимир Путін обговорив з керівництвом Міноборони можливий вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), пообіцявши, що цей крок Вашингтона не залишиться без відповіді Москви.

Про це пише ТАСС.

"Пропоную сьогодні обговорити наші кроки, пов'язані з можливим виходом Сполучених Штатів Америки з договору про ракети середньої і меншої дальності. Рішення Сполучених Штатів про вихід із зазначеного договору, безумовно, не може залишитися і не залишиться без відповіді з нашого боку", - сказав Путін.

Президент РФ додав, що Кремль готовий "вести діалог з американськими партнерами з цього ключового питання".

"Сподіваємося, що вони (США - ред) поставляться до цього з повною відповідальністю", - заявив Путін.

Він нагадав, що "коли США в односторонньому порядку вийшли з договору про протиракетну оборону, ми відкрито і чесно заявили, що змушені будемо вжити відповідних заходів".

"Так і було зроблено. Тепер у Росії є гіперзвукова зброя, здатна долати будь-яку систему протиракетної оборони", - додав Путін.

Крім того, він заявив про погіршення обстановки в світі, зокрема на Корейському півострові, в Україні і на Близькому Сході.

"Не дивлячись на досягнуті в Мінську домовленості, не припиняється збройне протистояння на південному сході України, блок НАТО рік за роком продовжує нарощувати свій військовий потенціал поблизу наших кордонів, під питанням майбутнє основоположних домовленостей в сфері контролю над озброєннями", - додав президент РФ.

Нагадаємо, в жовтні Трамп заявив про намір вийти з ДРСМД з Росією через його недотримання з боку Москви. "Поки хтось порушує цю угоду, ми не будемо єдиними, хто виконує її", - підкреслив тоді президент США.

Теми: ПутінСШАРосія
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