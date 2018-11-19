Путин пригрозил США ответными мерами на выход из "ракетного" договора

Президент России Владимир Путин обсудил с руководством Минобороны возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пообещав, что этот шаг Вашингтона не останется без ответа Москвы.

Об этом пишет ТАСС.

"Предлагаю сегодня обсудить наши шаги, связанные с возможным выходом Соединенных Штатов Америки из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Решение Соединенных Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны" - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что Кремль готов "вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу".

"Надеемся, что они (США - ред) отнесутся к этому с полной ответственностью", - заявил Путин.

Он напомнил, что "когда США в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне, мы открыто и честно заявили, что вынуждены будем принять ответные меры".

"Так и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему противоракетной обороны", - добавил Путин.

Кроме того, он заявил об ухудшении обстановки в мире, в частности на Корейском полуострове, в Украине и на Ближнем Востоке.

"Несмотря на достигнутые в Минске договоренности, не прекращается вооруженное противостояние на юго-востоке Украины, блок НАТО год за годом продолжает наращивать свой военный потенциал вблизи наших границ, под вопросом будущее основополагающих договоренностей в сфере контроля вооружений", - добавил президент РФ.

Напомним,в октябре Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД с Россией из-за его несоблюдения со стороны Москвы. "Пока кто-то нарушает это соглашение, мы не будем единственными, кто выполняет его", - подчеркнул тогда президент США.