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В Україні народжується майже вдвічі менше громадян, ніж помирає

Понеділок, 19 листопада 2018, 21:41

Протягом січня-вересня 2018 року чисельність населення України зменшилася на 165,6 тисяч осіб, а на 59 народжених припадає 100 померлих.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

У січні–вересні 2018 року чисельність наявного населення в Україні за оцінкою на 1 жовтня 2018 року становила 42220,8 тисяч осіб. Упродовж січня–вересня чисельність населення зменшилася на 165,6 тисяч осіб", - йдеться в документі.

За даними служби, суттєвим є перевищення кількості померлих над кількістю народжених. На 100 померлих - 59 народжених.

Нагадаємо, останній перепис населення в Україні відбувся ще в 2001 році.

Українська правда
Теми: Україна
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