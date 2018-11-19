В Україні народжується майже вдвічі менше громадян, ніж помирає

Протягом січня-вересня 2018 року чисельність населення України зменшилася на 165,6 тисяч осіб, а на 59 народжених припадає 100 померлих.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

У січні–вересні 2018 року чисельність наявного населення в Україні за оцінкою на 1 жовтня 2018 року становила 42220,8 тисяч осіб. Упродовж січня–вересня чисельність населення зменшилася на 165,6 тисяч осіб", - йдеться в документі.

За даними служби, суттєвим є перевищення кількості померлих над кількістю народжених. На 100 померлих - 59 народжених.

Нагадаємо, останній перепис населення в Україні відбувся ще в 2001 році.