В Украине рождается почти вдвое меньше граждан, чем умирает

В течение января-сентября 2018 года численность населения Украины уменьшилась на 165,6 тысяч человек, а на 59 родившихся приходится 100 умерших.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

В январе-сентябре 2018 численность населения в Украине по оценке на 1 октября 2018 составила 42220,8 тысяч человек. В течение января-сентября численность населения уменьшилась на 165 600 человек", - говорится в документе.

По данным службы, существенным является превышение числа умерших над числом родившихся. На 100 умерших - 59 родившихся.

Напомним, последняя перепись населения в Украине была проведена еще в 2001 году.