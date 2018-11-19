В Украине рождается почти вдвое меньше граждан, чем умирает

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Понедельник, 19 ноября 2018, 22:41

В течение января-сентября 2018 года численность населения Украины уменьшилась на 165,6 тысяч человек, а на 59 родившихся приходится 100 умерших.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

В январе-сентябре 2018 численность населения в Украине по оценке на 1 октября 2018 составила 42220,8 тысяч человек. В течение января-сентября численность населения уменьшилась на 165 600 человек", - говорится в документе.

По данным службы, остается существенным является превышение числа умерших над числом родившихся. На 100 умерших - 59 родившихся.

Напомним, последняя перепись населения в Украине была проведена еще в 2001 году.

Украинская правда
Темы: Украина
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