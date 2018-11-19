Чалий: Пранкери намагаються дискредитувати Україну в США

Посол України у США Валерій Чалий розповів, що пранкерські напади проти України в США почастішали, а їх джерело, скоріш за все, знаходиться в Москві.

Про це пише "Голос Америки".

"Ми маємо зараз свідчення системної роботи. Якщо раніше це були окремі випадки – ви пам'ятаєте, це була розмова - виужування інформації від міністра енергетики США, від конгресменів, також послів Сполучених Штатів, то тепер я бачу, що це системна робота проти посольства України в Сполучених Штатах", - наголосив посол.

Масштаб нападів свідчить, що робота ведеться відповідними службами, впевнений Чалий.

Пранкерськими нападами керують з Москви, переконаний український посадовець. Зокрема, він вказує на те, що зловмисники - російськомовні.

"Я вважаю, це системна атака, яка скоординована, яка ведеться з різних точок, але центр управління цього - в Москві, у мене немає в цьому сумніву", - наголосив посол.

"За тиждень кілька дзвінків – три губернатора, два мера міст – це неможливо зробити без збору інформації ... Ми знаємо, що там є серйозна підготовка таких розмов і це діє не одна людина. Більше того така інформація збирається системно відповідними службами", - додав він.

Загалом, відомо про нещодавні випадки дзвінків пранкерів, нібито від імені офіційних осіб України посадовцям семи різних штатів США.

"Наскільки мені відомо, листи надходили у великій кількості різним штатам в США", - говорить американський юрист та почесний консул України в Новому Орлеані Едвард Томас Хейз.

Хейз вже певний час працює з службою губернатора штату Луїзіана з низки питань, включаючи заяву стосовно Голодомору і тому служба губернатора звернулась до нього, коли отримала дивного листа, немов від посольства України в США.

"Я отримав дзвінок від служби губернатора близько тижня тому, - говорить Хейз, - і вони зауважили, що отримали офіційного листа від уряду України де йшлося про майбутній візит до штату президента Порошенка. Мене справді здивувало, що листа було надіслано безпосередньо службі губернатора без контакту з посольством … Я обговорював цей лист зі службою губернатора, нас обох здивувало, що візит до штату заплановано вже через місяць. Це означало, що часу на підготовку небагато і ми були трохи шоковані цим листом. Я одразу зателефонував до посольства і так ми дізнались, що це підробка", - згадує Хейз і додає, що лист надійшов з фейкової адреси, що копіює адресу українського посольства.

На думку Чалого, пранкери мають на меті ускладнити роботу посольства, зробити токсичним і зашкодити іміджу України, а також отримати якомога більше інформації для свого використання, в тому числі чутливого характеру і можливо також вплинути на політичні рішення.

На початку листопада Валерій Чалий стикнувся з масованою атакою пранкерів, що телефонують політикам від його імені. "Нібито від мого імені і нібито за дорученням президента України надійшло звернення до майже всіх губернаторів – запит на телефонну розмову", - розповів тоді він.