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Чалый: пранкеры пытаются дискредитировать Украину в США

Понедельник, 19 ноября 2018, 22:43
Чалый: пранкеры пытаются дискредитировать Украину в США

Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что пранкерские нападения на Украину в США участились, а их источник, скорее всего, находится в Москве.

Об этом пишет "Голос Америки".

"Мы сейчас имеем свидетельство системной работы. Если раньше это были отдельные случаи - вы помните, это был разговор - виуживание информации от министра энергетики США, от конгрессменов, также послов США, то теперь я вижу, что это системная работа против посольства Украины в Соединенных Штатах", - подчеркнул посол.

Масштаб нападений свидетельствует, что работа ведется соответствующими службами, уверен Чалый.

Пранкерскими атаками руководят из Москвы, убежден украинский чиновник. В частности, он указывает на то, что злоумышленники - русскоязычные.

"Я считаю, это системная атака, которая скоординирована, которая ведется с разных точек, но центр управления этого - в Москве, у меня нет в этом сомнений", - подчеркнул посол.

"За неделю несколько звонков - три губернатора, два мэра городов - это невозможно сделать без сбора информации ... Мы знаем, что там есть серьезная подготовка таких разговоров и это действует не один человек. Более того, такая информация собирается системно соответствующими службами", - добавил он.

В общем, известно о недавних случаях звонков пранкеров, якобы от имени официальных лиц Украины должностным лицам семи различных штатов США.

"Насколько мне известно, письма поступали в большом количестве разным штатам в США", - говорит американский юрист и почетный консул Украины в Новом Орлеане Эдвард Томас Хейз.

Хейз уже некоторое время работает со службой губернатора штата Луизиана по ряду вопросов, включая заявление относительно Голодомора, и поэтому служба губернатора обратилась к нему, когда получила странное письмо, якобы от посольства Украины в США.

"Я получил звонок от службы губернатора около недели назад, - говорит Хейз, - и они заметили, что получили официальное письмо от правительства Украины, в котором говорилось о предстоящем визите в штат президента Порошенко … Когда я обсуждал это письмо в службе губернатора, нас обоих удивило, что визит в штат планируется уже через месяц. Это означало, что времени на подготовку немного и мы были немного шокированы этим письмом. Я сразу позвонил в посольство и так мы узнали, что это подделка", - вспоминает Хейз и добавляет, что электронное письмо поступило с фейкового адреса, которое копирует адрес украинского посольства.

По мнению Чалого, пранкеры пытаются осложнить работу посольства, сделать токсичным и навредить имиджу Украины, а также получить как можно больше информации для своего использования, в том числе чувствительного характера и, возможно, также повлиять на политические решения.

В начале ноября Валерий Чалый столкнулся с массированной атакой пранкеров, которые звонили политикам от его имени. "Якобы от моего имени и якобы по поручению президента Украины поступило обращение к почти всем губернаторам - запрос на телефонный разговор", - рассказал тогда он.

Темы: РосcияРосcияУкраина
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